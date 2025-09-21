Нацбанк ощутимо понизил курс евро и курс доллара на 22 сентября после выходных

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 22 сентября, понедельник. В итоге уменьшены курс евро, курс доллара и курс российского рубля после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, в понедельник, 22 сентября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0430 белорусского рубля, 1 евро — 3,5781 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6396 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 19 сентября, субботу, 20 сентября, и воскресенье, 21 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0064 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0319 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0043 белрубля.
Еще мы писали, что запрет заимствования в валюте между физлицами могут ввести в Беларуси.