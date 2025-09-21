Пушков: США ищут способ избавиться от огромного долга

США ищут способ избавиться от огромного долга, и могут использовать для этого криптовалюту, написал в своем Телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, в последнее время все больше разговоров о плане США по переводу 37 триллионов долларов американского госдолга в криптовалюту, посредством этого — его «растворения» в виртуальной валюте.
«США ищут способ избавиться от своего гигантского долгового обременения, угрожающего ведущей роли доллара в мировых финансах — и могут найти его. В случае, если это план удастся, 4-х метровый монумент Трампу с биткойном в руке уже стоит у Капитолия», написал он.
