Пушков: США ищут способ избавиться от огромного долга

«США ищут способ избавиться от своего гигантского долгового обременения, угрожающего ведущей роли доллара в мировых финансах — и могут найти его. В случае, если это план удастся, 4-х метровый монумент Трампу с биткойном в руке уже стоит у Капитолия», написал он.