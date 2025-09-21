В Госдуме напомнили о повышении зарплаты ряда категорий бюджетников с октября

В России с 1 октября 2025 года зарплаты военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и ряда других бюджетников будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.