В Госдуме напомнили о повышении зарплаты ряда категорий бюджетников с октября

В России с 1 октября 2025 года зарплаты военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и ряда других бюджетников будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
«Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока», — пояснила Цунаева.
Кроме этого, аналогичным образом будет увеличено пенсионное обеспечение для ветеранов силовых структур.
Цунаева также отметила, что решение соответствует ранее утвержденному плану, а не принималось спонтанно. Вместе с тем она пояснила, что сотрудники региональных и муниципальных учреждений не получат повышения в октябре.
Накануне эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных НИЯУ МИФИ Яков Якубович пояснил, что индексация выплат бюджетникам не имеет прямого отношения к пенсиям и пособиям.