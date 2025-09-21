Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме напомнили о повышении зарплаты ряда категорий бюджетников с октября

Депутат Цунаева: с октября на 7,6% повысятся зарплаты ряда категорий бюджетников.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 октября 2025 года зарплаты военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и ряда других бюджетников будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

«Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока», — пояснила Цунаева.

Кроме этого, аналогичным образом будет увеличено пенсионное обеспечение для ветеранов силовых структур.

Цунаева также отметила, что решение соответствует ранее утвержденному плану, а не принималось спонтанно. Вместе с тем она пояснила, что сотрудники региональных и муниципальных учреждений не получат повышения в октябре.

Накануне эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных НИЯУ МИФИ Яков Якубович пояснил, что индексация выплат бюджетникам не имеет прямого отношения к пенсиям и пособиям.