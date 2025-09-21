Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме сообщили, кого коснется октябрьская индексация зарплат

Повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур на 7,6% запланировано в России с 1 октября 2025 года.

Повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур на 7,6% запланировано в России с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»).

По словам парламентария, индексация затронет военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также работников органов принудительного исполнения. Для пенсионеров этих ведомств также предусмотрено соответствующее повышение пенсионного обеспечения.

Цунаева уточнила, что повышение заработной платы также распространится на работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей.

Депутат подчеркнула, что это решение является плановым, а не спонтанным. В то же время она отметила, что индексация не коснется работников муниципальных и региональных учреждений, поскольку вопросы повышения их заработной платы относятся к компетенции местных властей.

Читайте материал по теме: Неожиданно раскрыта позиция Путина по индексации пенсионных выплат.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше