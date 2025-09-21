В Госдуме сообщили, кого коснется октябрьская индексация зарплат

Повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур на 7,6% запланировано в России с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»).
По словам парламентария, индексация затронет военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также работников органов принудительного исполнения. Для пенсионеров этих ведомств также предусмотрено соответствующее повышение пенсионного обеспечения.
Цунаева уточнила, что повышение заработной платы также распространится на работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей.
Депутат подчеркнула, что это решение является плановым, а не спонтанным. В то же время она отметила, что индексация не коснется работников муниципальных и региональных учреждений, поскольку вопросы повышения их заработной платы относятся к компетенции местных властей.
Читайте материал по теме: Неожиданно раскрыта позиция Путина по индексации пенсионных выплат.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.