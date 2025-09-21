Россияне стали жертвой стелсфляции в магазинах

Сам термин «стелсфляция» является комплексом двух других явлений. Первое — «шринкфляция», то есть уменьшение массы или объема товара, второе — «скимпфляция», когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные аналоги. Согласно данным исследования, 92% опрошенных россиян заметили сокращение упаковок привычных товаров, а 91% столкнулись с тем, что продукт изменил вкус или стал менее качественным. Подавляющее большинство респондентов (81%) напрямую связывают эти изменения с экономией со стороны производителей.