Россияне стали жертвой стелсфляции в магазинах

Более 90% россиян заметили уловки производителей в магазинах.
Россияне столкнулись с массовым явлением стелсфляции, которая заключается в одновременном уменьшении объема товара и ухудшении его качества при сохранении прежней цены. Производители используют двойную тактику, чтобы скрыть от покупателей реальное подорожание продукции. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на исследование, проведенное его командой.
«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — заявил Чернышов в интервью РИА Новости.
Сам термин «стелсфляция» является комплексом двух других явлений. Первое — «шринкфляция», то есть уменьшение массы или объема товара, второе — «скимпфляция», когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные аналоги. Согласно данным исследования, 92% опрошенных россиян заметили сокращение упаковок привычных товаров, а 91% столкнулись с тем, что продукт изменил вкус или стал менее качественным. Подавляющее большинство респондентов (81%) напрямую связывают эти изменения с экономией со стороны производителей.
В августе 2025 года в России впервые за три года было зафиксировано снижение потребительских цен — дефляция составила 0,4%, в основном за счет удешевления продовольственных товаров и плодоовощной продукции. Однако, по данным Росстата и Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров цены продолжили расти, что указывает на неоднородность ценовой динамики и может способствовать распространению скрытых форм инфляции, таких как стелсфляция.