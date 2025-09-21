Россиянам напомнили о наказании за сбор грибов в заповедниках

Сбор грибов на территориях заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных зон может привести к штрафу для россиян в размере до 4 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов.
«В лесах Москвы и Подмосковья продолжается “грибной сезон” — теплая осень делает свое дело, например, опят полно… Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ», — рассказал Колунов в беседе с РИА Новости.
При этом депутат предупредил, что за сбор краснокнижных грибов с умыслом грозит уголовная статья 260.1 УК РФ.
По словам Колунова, строгие меры необходимы для защиты биоразнообразия и спасения исчезающих видов растений.
Не так давно Колунов сообщил о разработке законопроекта, предлагающего увеличить штрафы за использование транспорта с превышением допустимого уровня шума в ночное время в 10 раз — с 500 до 5 тысяч рублей.