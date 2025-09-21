Россиянам пояснили, когда цифровой рубль можно будет использовать для всех федеральных выплат

C 1 октября будет запущена возможность получения части социальных выплат в форме цифрового рубля. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета», — сообщил депутат в беседе с РИА Новости.
Второй этап начнется с января 2026 года: тогда цифровой рубль можно будет использовать для всех федеральных выплат.
Депутат добавил, что начиная с 2027 года использование цифрового рубля будет распространено на операции с региональными бюджетами и внебюджетными фондами.
Уточняется, что переход на цифровой рубль будет реализован постепенно, с соблюдением принципа плавности и исключения резких изменений.
Ранее в России выдали первую зарплату в цифровых рублях.