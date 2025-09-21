Россиянам пояснили, когда цифровой рубль можно будет использовать для всех федеральных выплат

«С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета», — сообщил депутат в беседе с РИА Новости.