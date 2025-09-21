Россия сократила ввоз картофеля из Китая

Импорт картофеля из Китая в Россию в августе упал до 5,8 тыс. тонн — это стало минимумом с января 2025 года. Об этом информирует РИА Новости, со ссылкой на данные китайской таможни.
Так, с октября прошлого года российские импортеры значительно нарастили закупки картофеля в Китае, достигнув к маю пикового показателя в 35,6 тыс. тонн. В июне, впервые за восемь месяцев, объем поставок сократился, что связано с прогнозами увеличения урожая картофеля в России относительно предыдущего сезона.
В августе спрос на китайский картофель в России снижался уже третий месяц подряд, достигнув минимального с начала года уровня в 5,8 тысячи тонн — это более чем в три раза меньше, чем объем импорта в июле.
При этом общая стоимость импорта картофеля за месяц снизилась в три раза, составив 2,3 млн долларов.
Накануне KP.RU писал, что Евросоюз за семь месяцев 2025 года нарастил на четверть импорт российских морепродуктов.