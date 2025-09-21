Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сократила ввоз картофеля из Китая

РФ снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Импорт картофеля из Китая в Россию в августе упал до 5,8 тыс. тонн — это стало минимумом с января 2025 года. Об этом информирует РИА Новости, со ссылкой на данные китайской таможни.

Так, с октября прошлого года российские импортеры значительно нарастили закупки картофеля в Китае, достигнув к маю пикового показателя в 35,6 тыс. тонн. В июне, впервые за восемь месяцев, объем поставок сократился, что связано с прогнозами увеличения урожая картофеля в России относительно предыдущего сезона.

В августе спрос на китайский картофель в России снижался уже третий месяц подряд, достигнув минимального с начала года уровня в 5,8 тысячи тонн — это более чем в три раза меньше, чем объем импорта в июле.

При этом общая стоимость импорта картофеля за месяц снизилась в три раза, составив 2,3 млн долларов.

Накануне KP.RU писал, что Евросоюз за семь месяцев 2025 года нарастил на четверть импорт российских морепродуктов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше