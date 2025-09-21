Стало известно о доплатах пенсионерам к 1 октября

В некоторых регионах России пенсионеры могут получить дополнительную выплату к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщил профессор, декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».