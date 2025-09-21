Ричмонд
Стало известно о доплатах пенсионерам к 1 октября

В некоторых регионах России пенсионеры могут получить дополнительную выплату к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В некоторых регионах России пенсионеры могут получить дополнительную выплату к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщил профессор, декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт уточнил, что это региональная, а не федеральная поддержка, финансируемая из местных бюджетов. Решение о таких выплатах принимают власти на местах.

По словам Виноградова, размер и условия получения дополнительных выплат могут варьироваться в зависимости от региона. В некоторых муниципалитетах также действуют собственные программы поддержки.

Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальные подразделения Социального фонда России или многофункциональные центры (МФЦ), чтобы узнать о наличии местных выплат и порядке их получения.

