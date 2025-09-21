Россиянам объяснили, как вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве вычета

Депутат пояснил, что право на налоговый вычет по доходу от ИИС-3 возникает после соблюдения минимального срока владения счетом. Для договоров, оформленных в 2024—2026 годах, срок составляет 5 лет, с постепенным увеличением до 10 лет к 2031 году.