Россиянам объяснили, как вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве вычета

Максимальная сумма инвестиционного налогового вычета для инвесторов составляет 88 тысяч рублей ежегодно. Для этого необходимо инвестировать 400 тысяч рублей при налоговой ставке 22%. Об этом проинформировал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Парламентарий отметил, что для владельцев ранее открытых счетов (ИИС-1 и ИИС-2) также доступны два варианта налогового вычета.
Депутат пояснил, что право на налоговый вычет по доходу от ИИС-3 возникает после соблюдения минимального срока владения счетом. Для договоров, оформленных в 2024—2026 годах, срок составляет 5 лет, с постепенным увеличением до 10 лет к 2031 году.
При соблюдении условий инвестор получает освобождение от налога на весь доход, однако сумма вычета ограничена 30 млн рублей в год для всех закрытых счетов.
Говырин также перечислил три способа оформления вычета: классический — самостоятельно через декларацию, упрощенный — через ЛК ФНС при автоматическом обмене данными, и с помощью брокера — для чего на новые счета требуется справка от налоговой.
Накануне Говырин напомнил, что в октябре 2025 года организациям и самозанятым необходимо уплатить ряд налогов и страховых взносов, включая НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доходов.