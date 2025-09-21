Ричмонд
Стало известно, какие категории россиян получат доплату к 1 октября

Профессор Виноградов: в ряде регионов РФ пенсионеры получат доплату к 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах России пенсионеры получат дополнительную выплату к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом напомнил профессор Вадим Виноградов.

«Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Уточняется, что выплаты носят региональный характер, финансируются из местных бюджетов, и решение о них принимают местные власти.

Как пояснил Виноградов, пенсионерам следует обратиться в Социальный фонд или МФЦ, чтобы узнать о местных программах поддержки: наличии выплат и необходимости подачи заявления.

Ранее KP.RU писал, что с октября заработные платы военнослужащих, сотрудников силовых структур и части других бюджетных работников в России будут проиндексированы на 7,6%