Стало известно, какие категории россиян получат доплату к 1 октября

В некоторых регионах России пенсионеры получат дополнительную выплату к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом напомнил профессор Вадим Виноградов.
«Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Уточняется, что выплаты носят региональный характер, финансируются из местных бюджетов, и решение о них принимают местные власти.
Как пояснил Виноградов, пенсионерам следует обратиться в Социальный фонд или МФЦ, чтобы узнать о местных программах поддержки: наличии выплат и необходимости подачи заявления.
