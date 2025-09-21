Россиянам напомнили, какую недвижимость нельзя дарить даже близким

Некоторые виды недвижимости запрещено передавать в дар — независимо от степени родства. Об этом проинформировал нотариус Иван Кашурин в беседе с агентством «Прайм».
«Бывает, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически… Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам», — пояснил эксперт.
Так, прежде всего, недвижимость должна быть юридически зарегистрирована в собственности дарителя. При этом необходимо строго соблюдать все требования законодательства.
Нотариус подчеркнул, что запрещено передавать в дар земельные участки с объектами, не прошедшими кадастровый учет, а также имущество, имеющее обременения — арест или залог.
Как уточнил Кашурин, для дарения совместно нажитой в браке недвижимости требуется нотариальное согласие второго супруга. Владелец доли в квартире может подарить только принадлежащую ему часть, но не объект целиком.
Кроме этого, квартира, купленная с использованием материнского капитала, не может быть подарена — ее разрешается только продать, предварительно выделив доли супругу и всем детям и получив согласие органов опеки.
Ранее собственникам земли и недвижимости напомнили, что до 1 декабря им необходимо уплатить налог.