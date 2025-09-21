Россияне столкнулись с массовой стелсфляцией: что это такое и чем грозит простым людям

Официальная инфляция в России, по данным на 2025 год, составляет около 9,3%. Однако многие граждане ощущают, что реальные цены растут куда быстрее. Причина — не только в ценниках, но и в изменении состава привычных товаров. Натуральное молоко в продуктах заменяется растительными жирами, мясо в колбасе — соевыми концентратами, а фрукты в йогуртах — ароматизаторами и красителями. При этом упаковка и цена остаются прежними, и потребитель может не сразу заметить ухудшение качества.