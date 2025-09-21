Россияне столкнулись с массовой стелсфляцией: что это такое и чем грозит простым людям

В магазинах появляются товары с уменьшенным весом.
Россияне массово сталкиваются с явлением стелсфляции: товары на полках магазинов становятся меньше по объему и хуже по качеству, хотя их цена не меняется. Производители используют двойную тактику — уменьшают упаковки и одновременно удешевляют состав продукции, что фактически скрывает реальное подорожание для покупателей.
Таким образом, стелсфляция включает в себя еще два понятия — шринкфляцию и скимпфляцию, которые обозначают уменьшение веса, объема и состава товара без уменьшения стоимости. Подробнее о том, что такое стелсфляция или, по-другому, скрытая инфляция, шринк- и скимпфляция, с которыми столкнулись жители России — в материале URA.RU.
Россияне стали жертвой стелсфляции.
В России предложили усилить контроль за качеством товаровФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Российские граждане столкнулись в магазинах со стелсфляцией. Эту проблему уже поднимали в правительстве — а сейчас там призывают усилить контроль за качеством рынка. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, ссылаясь на исследование своей команды.
«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — сказал Чернышов.
Эксперты отмечают, что термин «стелсфляция» образован от английского слова stealth — скрытность, и объединяет сразу два процесса: шринкфляцию и скимпфляцию. Согласно результатам опроса, приведенного в исследовании группы Чернышова, 92% россиян заметили сокращение привычных упаковок, а 91% — ухудшение вкуса или качества товаров. Большинство респондентов связывают эти перемены с экономией производителей на фоне роста издержек.
Стелсфляция.
Стелсфляцию называют также скрытой или подавленной инфляциейФото: Игорь Пантин © URA.RU.
Что это такое.
Стелсфляция, или скрытая инфляция — это экономическое явление, при котором официальный уровень цен остается неизменным благодаря жесткому государственному контролю, однако реальные процессы в экономике указывают на инфляционный рост. Такое положение дел часто называют также подавленной инфляцией.
Почему возникает.
Чаще всего скрытая инфляция появляется в государствах с плановой экономикой или при высокой степени вмешательства государства в рыночные процессы. Власти могут искусственно ограничивать рост цен на товары и услуги, замораживать тарифы и зарплаты, чтобы сдержать инфляцию. Однако такие меры не устраняют фундаментальные причины инфляции — рост издержек производства и увеличение денежной массы в экономике.
В результате возникает разрыв между официально установленными ценами и реальной рыночной стоимостью товаров и услуг. Этот дисбаланс усиливается по мере того, как затраты на производство продолжают расти, а цены остаются зафиксированными. Между установленными ценами и рыночной стоимостью усиливается разрыв, вместе с тем растет дисбаланс спроса и предложения.
Механизмы проявления.
Поскольку производители не могут увеличивать цены для компенсации растущих издержек, они вынуждены искать другие способы сохранения прибыли. Это приводит к ряду характерных признаков скрытой инфляции:
Сокращение ассортимента товаров и услуг. Снижение качества продукции за счет использования более дешевых или низкокачественных материалов. Уменьшение объема упаковки (например, вместо привычного 1 кг — 900 грамм).
Для потребителей такие изменения становятся первыми сигналами о наличии скрытой инфляции. Однако точных формул по определению скрытой инфляции не существует.
Экономические последствия.
Стелсфляция может привести к дефициту товаров и услуг и резкому повышению их стоимостиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Главная опасность скрытой инфляции состоит в том, что она приводит к дефициту товаров и услуг, снижению их качества и стагнации производства. Производители, чьи издержки увеличиваются без соответствующего роста доходов, не имеют возможности повысить цены и сокращают объемы выпуска, а иногда и вовсе закрывают предприятия.
Еще одним серьезным последствием становится рост теневой экономики — появляются неофициальные рынки, где товары продаются по реальным, а не официальным ценам. Скрытая инфляция негативно сказывается на развитии экономики. Вместо плавного роста цен и адаптации производства к новым условиям, происходит стагнация, сокращается выпуск товаров, падает качество продукции.
Вместе с общим сокращением производства и сопутствующими негативными эффектами это способно нанести экономике ущерб, превосходящий последствия открытой инфляции, когда государство не ограничивает рост цен. В ответ на ухудшение условий производители начинают сокращать затраты на качество продукции ради сохранения прибыли, что приводит к замедлению экономического развития и стагнации.
Шринкфляция.
При шринкфляции производители уменьшают объем или вес товара, но сохраняют ценуФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Что это такое.
Шринкфляция — это экономическое явление, при котором производители уменьшают вес или объем товара, сохраняя его цену на прежнем уровне. Например, упаковка молока может уменьшиться с 1 литра до 950 миллилитров, но стоить все те же 100 рублей. Покупатель, привыкший к определенной стоимости, может не заметить изменения объема и продолжить покупать товар, не осознавая, что фактически платит больше за меньший объем.
Шринкфляции подвержены практически все категории товаров: продукты питания, косметика, бытовая химия, а иногда даже недвижимость. К этой практике прибегают как локальные бренды, так и крупные международные корпорации. Яркие примеры — уменьшение веса шоколада Toblerone компанией Mondelez в 2016 году и сокращение объема упаковок корма для животных Mars в 2022 году.
Причины.
Главная причина, по которой производители уменьшают объем или вес товара, — стремление не отпугнуть покупателей резким повышением цены. Большинство потребителей в первую очередь обращают внимание на ценник, а изменение объема часто остается незамеченным. Однако у шринкфляции есть и другие причины:
Рост издержек. Увеличение стоимости сырья, электроэнергии, логистики, налогов и зарплат вынуждает компании искать способы сохранить прибыль без увеличения цены на полке. Снижение покупательной способности. На фоне инфляции доходы населения растут медленнее, чем цены. Люди экономят и выбирают более дешевые товары, поэтому производители вынуждены искать компромисс между ценой и объемом. Конкурентная борьба. Чтобы не потерять покупателей, производители стараются удерживать цену на конкурентном уровне, уменьшая при этом размер упаковки. Маркетинговые стратегии. Иногда изменение объема — часть маркетинговой тактики. Нестандартный размер упаковки может затруднить покупателю интуитивное восприятие цены и объема, что позволяет производителю увеличить продажи.
Отличие от инфляции.
Инфляция — это макроэкономический процесс, связанный с обесцениванием денег и ростом цен на все товары и услуги. Шринкфляция же — инструмент отдельных компаний, который затрагивает только конкретные продукты.
Покупатели менее чувствительны к шринкфляции, чем к повышению ценФото: Илья Московец © URA.RU.
Эффективность.
Исследования показывают, что покупатели менее чувствительны к уменьшению объема товара, чем к прямому повышению цены. Австралийский профессор маркетинга Гэри Мортимер провел эксперимент в супермаркете с четырьмя стратегиями изменения цены и объема. Наиболее успешной оказалась тактика, когда уменьшение цены сопровождалось еще большим сокращением объема — такие товары покупали чаще всего. Наименее успешной была стратегия прямого повышения цены при сохранении объема.
Законность шринкфляции в России.
В российском законодательстве нет прямого запрета на изменение веса или объема упаковки. ГОСТ 8.579−2019 устанавливает рекомендованные значения объема для некоторых товаров, но не обязывает производителей строго их соблюдать. Главное требование — корректно указывать на упаковке фактический вес или объем. За несоответствие заявленным характеристикам предусмотрены штрафы по статье 14.7 КоАП РФ.
Как бороться со шринкфляцией.
Полностью запретить шринкфляцию невозможно, но можно сделать ее более прозрачной для потребителей. В некоторых странах уже внедряют специальные меры:
Маркировка товаров с измененной упаковкой. С 1 июля 2024 года во Франции магазины обязаны клеить на такие товары специальные стикеры. Указание стоимости за стандартный объем или вес. Это облегчает сравнение цен и снижает риск введения потребителя в заблуждение. Требования к маркировке. В России предлагали увеличить размер шрифта для информации о весе и объеме, но соответствующий законопроект был отклонен в 2024 году.
Эксперты считают, что регулирование шринкфляции возможно за счет диалога между государством, торговыми сетями и производителями. В некоторых сетях уже указывают цену за килограмм или литр, а некоторые бренды делают акцент на прозрачности информации об объеме как на элементе маркетинга.
Советы по защите.
Потребителям важно внимательно читать информацию на упаковке и сравнивать стоимость за стандартный объем или вес. Следует обращать внимание на изменения в составе продукта, чтобы не стать жертвой скимпфляции.
Будущее шринкфляции.
Пока экономическая нестабильность сохраняется, шринкфляция остается одним из главных инструментов производителей для сохранения прибыли без явного повышения цен. Интенсивность шринкфляции в ближайшие годы будет зависеть от нескольких факторов:
Экономическая ситуация. Высокая инфляция, новые налоги и слабый рубль могут привести к новому витку уменьшения упаковок. Государственное регулирование. В России и других странах обсуждаются меры по повышению прозрачности и информированию покупателей. Рост скимпфляции. Если шринкфляция становится слишком заметной, производители могут перейти к менее очевидному ухудшению качества продукции.
Скимпфляция.
При скимпфляции производители незаметно меняют состав товараФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Что это такое.
Термин «скимпфляция» происходит от английского слова to skimp — экономить, скупиться, и обозначает скрытое снижение качества товаров и услуг при сохранении прежней цены. В отличие от шринкфляции, когда уменьшается объем или масса продукта (например, 9 яиц вместо привычных 10 в упаковке), скимпфляция меняет саму суть товара: дорогие ингредиенты заменяются более дешевыми, снижается качество сырья или сервиса, но ценник остается прежним.
Как проявляется в России.
Официальная инфляция в России, по данным на 2025 год, составляет около 9,3%. Однако многие граждане ощущают, что реальные цены растут куда быстрее. Причина — не только в ценниках, но и в изменении состава привычных товаров. Натуральное молоко в продуктах заменяется растительными жирами, мясо в колбасе — соевыми концентратами, а фрукты в йогуртах — ароматизаторами и красителями. При этом упаковка и цена остаются прежними, и потребитель может не сразу заметить ухудшение качества.
Скимпфляция затрагивает не только продукты питания. Отели сокращают частоту уборки, авиакомпании урезают сервис, производители одежды экономят на качестве ткани. Это создает иллюзию стабильности цен, но на деле реальная стоимость жизни растет за счет ухудшения качества товаров и услуг.
Почему возникает.
Причины скимпфляции кроются в экономическом давлении на производителей. Рост цен на сырье и энергоносители, увеличение налоговой нагрузки (в частности, повышение налога на прибыль до 25%), а также рост зарплат сжимают маржу бизнеса. В условиях, когда покупатель стал особенно чувствителен к цене, открытое повышение стоимости товара грозит потерей спроса. Поэтому компании ищут менее заметные способы оптимизации издержек — и чаще всего делают это за счет качества.
«Скимпфляция — совсем уж крайняя, даже извращенная форма борьбы с инфляцией. Для того чтобы не поднимать цены, происходит замена компонентов на более дешевые: например, на пальмовое масло. Про сложные технические товары даже говорить в этом аспекте не хочется», — отметил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари в разговоре с NGS.RU.
Скимпфляция затрагивает не только производителей еды, но и одеждыФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Почему это тревожный сигнал.
Скимпфляция опасна не только своим масштабом, но и скрытностью. Во-первых, она сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения, которые и так вынуждены покупать самые дешевые продукты. Снижение качества таких товаров может негативно сказаться на здоровье людей.
Во-вторых, скимпфляция искажает реальную картину инфляции. Официальная статистика фиксирует только цены, но не изменения в составе и качестве товаров. Поэтому разрыв между официальной и ощущаемой инфляцией в 2024—2025 годах достиг рекордных значений именно из-за скимпфляции.
В-третьих, это явление разрушает доверие к рынку и брендам. Покупатель, разочарованный ухудшением качества, теряет веру не только в конкретного производителя, но и в честность рыночной системы в целом.
Скимпфляция в 2025 году.
В российском контексте 2025 года скимпфляция рискует стать хронической. Гражданские отрасли экономики — автопром, строительство, легкая промышленность — сталкиваются с дефицитом финансирования, сжатым спросом и высокими издержками. В таких условиях скимпфляция становится наиболее доступным инструментом выживания для бизнеса.
Дополнительные сложности создают санкции и перебои в логистике, из-за которых производители вынуждены использовать менее качественные или неоптимальные заменители импортных компонентов.
Как потребителю защитить себя.
Покупателям стоит быть внимательнее к составу и качеству приобретаемых товаровФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В условиях распространения скимпфляции эксперты советуют быть внимательнее к составу продуктов, читать мелкий шрифт на упаковке, сравнивать цену за килограмм, а не за упаковку, следить за изменениями в сервисе и качестве услуг. Важно поддерживать честных производителей и выбирать товары с прозрачной информацией о составе.
Что может сделать государство.
Решить проблему скимпфляции только усилиями потребителей невозможно. Необходимо системное вмешательство на уровне экономической политики: снижение ключевой ставки, борьба с инфляцией издержек, стимулы для инвестиций в качество и производительность. Одним из возможных барьеров для скимпфляции мог бы стать жесткий контроль качества, например, внедрение обязательных стандартов (ГОСТ) для социально значимых продуктов.
В настоящее время законопроект о введении ГОСТа находится на стадии подготовки ко второму чтению. Инициатива получила одобрение со стороны Минпромторга, где считают, что ее принятие позволит обеспечить защиту прав потребителей. А пока предприятия пищевой промышленности выпускают продукцию на основе собственных стандартов и технических условий.