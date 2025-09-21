Эксперт объяснил, какую недвижимость нельзя подарить

«Прежде всего — недвижимость можно подарить только в том случае, если она принадлежит дарителю и его права должным образом зафиксированы: может быть, например, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически», — поясил Кашурин для агентства «Прайм». Нотариус уточняет, что в таком случае квартиру необходимо задокументировать в собственность, перед тем как ее дарить.