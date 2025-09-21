Эксперт объяснил, какую недвижимость нельзя подарить

Нельзя подарить участок с незаконными постройками или недвижимость без зафиксированного права собственности.
Нотариус Иван Кашурин объяснил, в каких случаях нельзя удостоверить сделку по дарению недвижимости. Все такие сделки с 2025 года стали обязательными для подтверждения у нотариуса.
«Прежде всего — недвижимость можно подарить только в том случае, если она принадлежит дарителю и его права должным образом зафиксированы: может быть, например, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически», — поясил Кашурин для агентства «Прайм». Нотариус уточняет, что в таком случае квартиру необходимо задокументировать в собственность, перед тем как ее дарить.
Эксперт также обратил внимание на особенности дарения земельных участков: если на участке стоят незарегистрированные постройки, например, гараж или сарай, нотариус не сможет оформить договор дарения. Все объекты недвижимости должны быть узаконены и внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРН). Кроме того, при наличии обременений — например, ареста или залога — оформление сделки дарения также невозможно.
Ранее в России были введены меры для повышения прозрачности сделок с недвижимостью: с 1 сентября 2025 года в выписке из ЕГРН стала указываться информация о лицах, имеющих право проживания в квартире. Это позволяет покупателям заранее узнать о возможных обременениях и снизить риски при заключении сделок. Новые требования к оформлению дарения недвижимости дополняют эти изменения, усиливая защиту прав собственников и одаряемых.