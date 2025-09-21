Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах

Шохин высказал мнение, что Россия могла бы предложить американцам использовать эти средства в качестве российского вклада в совместные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в других странах. Он подчеркнул, что Москве необходимо действовать быстрее европейских лидеров, чтобы опередить их в вопросе передачи российских активов Украине.