Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать заблокированные в Европе российские активы для совместных проектов с США в третьих странах. Свое предложение он озвучил в интервью ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале.
Шохин высказал мнение, что Россия могла бы предложить американцам использовать эти средства в качестве российского вклада в совместные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в других странах. Он подчеркнул, что Москве необходимо действовать быстрее европейских лидеров, чтобы опередить их в вопросе передачи российских активов Украине.
По мнению Шохина, если предложить Вашингтону такие совместные проекты, американцы сами начнут оказывать давление на ЕС для разблокировки российских активов. Он отметил, что для начала Россия могла бы использовать около 200−250 миллиардов евро совместно с американскими инвестициями для реализации крупных проектов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно ответит на решения Европы о конфискации российских активов и не оставит такие шаги без внимания.
Читайте материал по теме: В США представили проект конфискации российских активов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.