Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый директор фонда капремонта утвержден в должности

Генеральным директором регионального фонда капитального ремонта утвержден Станислав Ермолаев.

Источник: Единая Россия

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 сентября, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

С февраля 2025 года господин Ермолаев исполнял обязанности генерального директора фонда, а до этого работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми.

Прежний директор фонда Владимир Хлебников занимал должность руководителя фонда с 2021 года, и в начале февраля 2025-го написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был назначен проректором Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ).