Новый директор фонда капремонта утвержден в должности

Прежний директор фонда Владимир Хлебников занимал должность руководителя фонда с 2021 года, и в начале февраля 2025-го написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был назначен проректором Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ).