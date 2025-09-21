Новый директор фонда капремонта утвержден в должности

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 сентября, сообщает «СПАРК-Интерфакс».
С февраля 2025 года господин Ермолаев исполнял обязанности генерального директора фонда, а до этого работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми.
Прежний директор фонда Владимир Хлебников занимал должность руководителя фонда с 2021 года, и в начале февраля 2025-го написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был назначен проректором Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ).