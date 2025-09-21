Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечислены страны G20 с максимальным разрывом зарплат женщин и мужчин

Разрыв зарплат женщин и мужчин в Южной Корее составил 32,5 процента, что стало самым высоким показателем среди всех государств-членов G20, сообщает РИА «Новости».

Разрыв зарплат женщин и мужчин в Южной Корее составил 32,5 процента, что стало самым высоким показателем среди всех государств-членов G20, сообщает РИА «Новости».

Второе место заняла Индия (30,4 процента), третье Россия (30,3 процента).

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, «большая двадцатка» — клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

Читайте материал «ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ — Минобороны».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше