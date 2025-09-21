Перечислены страны G20 с максимальным разрывом зарплат женщин и мужчин

Разрыв зарплат женщин и мужчин в Южной Корее составил 32,5 процента, что стало самым высоким показателем среди всех государств-членов G20, сообщает РИА «Новости».
Второе место заняла Индия (30,4 процента), третье Россия (30,3 процента).
G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, «большая двадцатка» — клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.
Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.
