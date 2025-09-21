Ричмонд
В октябре в Ростовской области проиндексируют зарплаты

Повышение зарплат бюджетникам Ростовской области начнется с октября.

Источник: Комсомольская правда

С начала октября 2025 года в Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, будет повышена заработная плата для работников государственных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Ростовской области.

Индексация в размере 1,076 раза затронет все категории сотрудников: руководителей, специалистов, служащих и рабочих. Повышение также коснется технического и обслуживающего персонала государственных учреждений. Данная мера направлена на увеличение доходов бюджетников в соответствии с региональными нормативными актами.