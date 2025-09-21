В Госдуме напомнили, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября

Парламентарий отметила, что запланированная Правительством РФ индексация нацелена в первую очередь на повышение окладов военных и силовиков — сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и так далее.
Соответствующим образом окажутся повышены и выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых ведомств.
«Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей», — уточнила депутат.
При этом Цунаева подчеркнула, что октябрьская индексация не затронет работников муниципальных и региональных учреждений. Дело в том, что «решение о повышении зарплат этой категории должны принимать местные власти».
