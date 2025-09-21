Ричмонд
В Госдуме напомнили, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября

С 1 октября текущего, 2025 года на 7,6% будут проиндексированы зарплаты военнослужащих и сотрудников других силовых структур, а также представителей некоторых категорий бюджетников. На это обратила внимание первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Парламентарий отметила, что запланированная Правительством РФ индексация нацелена в первую очередь на повышение окладов военных и силовиков — сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и так далее.

Соответствующим образом окажутся повышены и выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых ведомств.

«Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей», — уточнила депутат.

При этом Цунаева подчеркнула, что октябрьская индексация не затронет работников муниципальных и региональных учреждений. Дело в том, что «решение о повышении зарплат этой категории должны принимать местные власти».

Ранее «Татар-информ» сообщал, кого в Татарстане коснется повышение пенсий с 1 октября.