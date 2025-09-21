В Госдуме напомнили, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября

С 1 октября текущего, 2025 года на 7,6% будут проиндексированы зарплаты военнослужащих и сотрудников других силовых структур, а также представителей некоторых категорий бюджетников. На это обратила внимание первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает ТАСС.