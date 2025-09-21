Ричмонд
Молдова остается среди самых привлекательных стран Европы по стоимости жилья

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В Кишиневе средняя стоимость одного квадратного метра квартиры составляет около 1 540 евро, что является одной из самых низких цен в регионе и в разы меньше средней по европейским столицам.

Источник: Sputnik.md

Для сравнения: в Бухаресте квадратный метр стоит примерно 1 800 евро, в Софии — 2 020 евро, а в Риге и Вильнюсе — свыше 2 500 евро.

В Западной Европе разброс цен куда более значителен: в Париже метр жилья обойдётся в 9 530 евро, в Лондоне — 9 296 евро, а в Люксембурге — свыше 11 000 евро. Абсолютным лидером по дороговизне остаётся Монако, где стоимость превышает 52 000 евро за м².

Таким образом, молдавский рынок недвижимости продолжает оставаться одним из самых доступных на континенте — как для местных жителей, так и для зарубежных инвесторов, ищущих выгодные варианты вложений.

Авторы отчета подчёркивают, что низкая цена квадратного метра в Кишиневе связана не только с доступностью жилья, но и отражает разрыв в уровне экономического развития и доходах населения по сравнению с другими странами Европы.