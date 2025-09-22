Бастрыкин заинтересовался аварийными домами и общежитиями Нижнего Новгорода

Согласно информации, права жильцов 20 МКД и общежитий в Советском районе города были нарушены.
Так, капремонт зданий по улицам Бекетова, Шорина и Пушкина никогда не проводился. Дома возведены в 1950-х годах для временного проживания.
Сообщается, что крыши находятся в поврежденном состоянии, протекают, различные конструкции домов близки к разрушению.
При этом коммуникации зданий давно изношены. Неисправна и электропроводка, а в нескольких помещениях зданий обрушились межэтажные перекрытия.
Часть домов признали аварийными, однако в программу ближайшего расселения включили пока только одно строение.
Напомним, что 31 млрд рублей направят на расселение аварийного фонда в Нижегородской области.
Например, Арзамасе и Дзержинске нужно расселить примерно 13 тыс. кв. м. из аварийного жилья и жильцов в количестве 738 человек, а также 12,1 тыс. кв. м. и 580 человек.
В Нижнем Новгороде расселению подлежит 92,4 тыс. кв. м. аварийного жилого фонда, при этом жильцов — 6,889 тыс. человек.