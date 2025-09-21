Замглавы Совета Республики сказал, для кого усилят налогообложение в Беларуси в 2026 году

Заместитель председателя Совета Республики Владислав Татаринович сказал телеканалу СТВ, для кого усилят налогообложение в Беларуси, отметив повышение справедливости налогообложения в 2026 году.
Татаринович отметил, что поступления от налогов — это около 70% доходов бюджета республики. А меры налоговой политики в Беларуси на 2026 год имеют плановый характер.
«Поэтому будут у нас проиндексированы ставки налогов, которые установлены в белорусских рублях. Будут реализованы меры налогового характера, которые выявлены практикой применения. Ну и, конечно, будет реализован ряд мер, связанных с повышением справедливости налогообложения», — отметил замглавы Совета Республики.
По словам Владислава Татариновича, здесь имеются ввиду те граждане страны, «которые имеют доходы, которые превышают не просто средний уровень заработной платы по стране, а по нашим меркам высокие доходы». Также это, например, те, у кого «квартиры, жилые дома по своим физическим параметрам, по квадратным метрам превышают в нашем понимании средние параметры».
«Выше какой-то определенной границы ввести дополнительную дифференциацию, дополнительную ставку подоходного налога», — говорит вице-спикер Совета Республики.
Татаринович напомнил планы государства:
«Усилить в этом отношении налогообложение налогом на недвижимость, выровнять ставки транспортного налога для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, поскольку во многих случаях они осуществляют одинаковые виды деятельности, поэтому условия в этом отношении должны быть равные».
Ранее в Беларуси ввели налог на роскошь и налог на сверхприбыль.
А глава Министерства по налогам и сборам рассказывал о налоге на богатство в Беларуси.
