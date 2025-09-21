Замглавы Совета Республики сказал, для кого усилят налогообложение в Беларуси в 2026 году

По словам Владислава Татариновича, здесь имеются ввиду те граждане страны, «которые имеют доходы, которые превышают не просто средний уровень заработной платы по стране, а по нашим меркам высокие доходы». Также это, например, те, у кого «квартиры, жилые дома по своим физическим параметрам, по квадратным метрам превышают в нашем понимании средние параметры».