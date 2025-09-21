На пороге экономики бессмертия: доллар больше не может служить финансовым компасом для человечества

На недавнем саммите ШОС в Китае за всеми торжествами, величественным военным парадом, объятиями лидеров стран-участниц произошло событие, грозящее потрясти устои мировой финансовой системы. Неброская строчка в принятой по итогам саммита Тяньцзиньской декларации о реформе международной финансовой архитектуры заставила всполошиться весь западный мир. Людям, не посвященным в хитросплетения мировой экономики, такая нервная реакция была непонятна, но она имеет под собой очень серьезную основу. Лишь намек на изменение мирового финансового вектора оказался страшнее новых видов вооружения, продемонстрированных китайскими товарищами в Пекине. Что же означает посыл тяньцзиньского документа? То, что приходит конец колониальной политике США, держащих в ежовых финансовых рукавицах чуть ли не всю планету. По взмаху шанхайской палочки доллар из властелина мира в одночасье может превратиться в обычную зеленую бумажку с номинальной стоимостью материала, из которого он сделан.
Деньги являются важнейшим институтом государственного суверенитета. В июне 1944 года по итогам валютно-финансовой конференции, проходившей на фешенебельном горном курорте в Бреттон-Вудсе, США подмяли под себя мировые финансы, сделав свой любимый зелененький доллар ключевой резервной валютой. Мир, за исключением СССР, с этим согласился. Кстати, альтернативный и более справедливый вариант наднациональной денежной единицы, названной «банкором», который предлагался главой английской делегации, известным экономистом Джоном М. Кейнсом в Бреттон-Вудсе, не прошел. США продавили свой вариант. А далее еще интереснее. В 1971 году Америка в одностороннем порядке отказалась от своих обязательств по обмену долларов на золото и их привязке к желтому металлу. Был доллар золотым, а стал простым — бумажным. Это обрушило мировой нефтяной рынок. А вскоре находчивые янки подогнали бумажный доллар под стандарт «нефтедоллара», когда все сделки с «черным золотом» принудили всех осуществлять в «зеленой» валюте. Чисто ковбойский подход! Спустя годы Бреттон-Вудская валютная система была заменена на «ямайскую», где господство доллара зафиксировали уже официально, без всяких реверансов в сторону золота. Вашингтонский печатный станок заработал без тормозов. Это примерно как в нулевые на подмосковных карьерах по люберецкому направлению крепкие молодцы брали мзду с «лохов», въезжающих на общественный пляж на своем автомобиле. И добропорядочные граждане браткам охотно платили, причем без всяких возражений. А куда деваться?
Весь мир, в том числе и новая Россия, долгие годы покорно шел по этому колониальному долларовому пути с элементами гоп-стопа. В последнее время наглость обладателя печатного станка перешла все мыслимые границы. США своей недальновидной и даже провокационной финансовой политикой, с ограничением расчетов неугодных стран, попытками конфискации, шантажа, злоупотреблением возможностями своего печатного станка, заставили большую часть мира крепко задуматься и предпринимать собственные защитные меры. Ведь не случайно при такой устоявшейся системе дедушке Байдену легко было посылать миллиарды ничем не обеспеченных бумажек на помощь бандеровскому режиму в Киев. Но агрессивные и самоуверенные действия США сыграли злую шутку с ними самими, заставив ускориться процесс дедолларизации в мире.
Заявления лидеров стран ШОС о создании собственной платежно-расчетной инфраструктуры, совместных фондов и Банка развития ШОС, увеличении доли расчетов в национальных валютах прозвучали для Запада как гром среди ясного неба и сразу же воплотились в Тяньцзиньской декларации — программном документе саммита. Растущий объем торговли между странами-участниками Шанхайской организации превысил 2 триллиона долларов, и это уже не шутки. Заявление о финансовом суверенитете бьет прямой наводкой по западному «зеленому» рэкету, выбивая у доллара власть над миром. Но как это осуществить на практике? Как будут крутиться шестеренки задуманной финансовой системы?
В декларации принято базовое решение, а наполнить его конкретикой еще предстоит. Многих из нас посещают резонные сомнения, не превратится ли этот судьбоносный замысел в утопию. Под силу ли благим намерениям привести доллар в чувство?
Я не претендую на истину, но хочется обратить внимание на известное изречение, что все новое — это хорошо забытое старое. В свое время СССР стремился минимизировать свою зависимость от доллара, валютных кризисов и вполне успешно реализовал альтернативный механизм международных расчетов.
Могу предположить, что современным молодым экономистам невдомек, как расшифровывалась аббревиатура СЭВ и что она обозначала. Величественный памятник штаб-квартиры Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и по сей день украшает Новый Арбат. Здание, напоминающее развернутую книжку, чудом уцелевшее от железной руки капитализма, до сих пор является одним из символов Москвы. Правда, из этой «книжки» с ликвидацией СЭВ вырвали ее главные страницы, превратив из штаб-квартиры уникального международного объединения в заурядный офисный центр.
Немого истории. В 1949 году по инициативе СССР с участием Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии создается СЭВ, и впервые в мире запускается проект наднациональной валюты. На первом этапе, чтобы уйти от долларовой удавки в расчетах между странами, в СЭВ реализуется схема валютного клиринга, основанная на двухсторонних договорах между странами-партнерами. В качестве расчетной денежной единицы выступал клиринговый рубль, который существовал исключительно в безналичном виде и не использовался во внутренних расчетах стран. Клиринговые рубли обменивались на национальные валюты стран СЭВ по официальному курсу, а их движение отражалось в виде записей на счетах центробанков государств. В обход доллара Советский Союз не стеснялся использовать эту форму расчетов и в торговле с капстранами, к примеру, с Финляндией, а также государствами, в то время не входившими в соцлагерь, такими как Китай, Индия, Пакистан и Мексика. Да и многие страны «третьего мира» по примеру СССР активно использовали клиринг, сберегая резервные валюты. Однако клиринговые отношения сложно сбалансировать. Ведь для покупки необходимого товара у одной из стран СЭВ надо продать этой стране товар на соответствующую сумму.
Для решения этой финансовой дилеммы в январе 1964 года СЭВ создает первый в мире проект наднациональной денежной единицы, которой становится переводной рубль. И, что особенно важно, эта система основана на многосторонних расчетах стран-участниц. Контроль за обращением новой валюты осуществлял специально созданный Международный банк экономического сотрудничества. И, может быть, не случайно в ШОС планируется создание Банка развития. В то время каждая страна стала ориентировать свой экспорт на общий рынок СЭВ. Переводные рубли стали валютой платежа, а также кредитным инструментом между странами СЭВ, направленным на совместные масштабные инфраструктурные проекты. В отличие от доллара, переводной рубль действовал одинаково в интересах всех стран-партнеров СЭВ, а независимая система международных расчетов стала сбалансированной и устойчивой. В период 1985—1990 гг. около 5% международной торговли в мире обеспечивалось с помощью переводного рубля. Несмотря на ошеломляющий успех, в ходе «прогрессивных» реформ институт переводного рубля был упразднен в 1990 году.
Безусловно, между ШОС и СЭВ имеются различия. Страны СЭВ объединял общий соцлагерь, где все экономические нити вели в СССР. Соцлагерь был своего рода экономическим, политическим и идеологическим братством. Сейчас место СССР в экономическом плане занял Китай. Но станет ли китайский юань доминирующей региональной валютой и согласятся ли с этим другие участники ШОС? Заменить доллар юанем весьма рискованно в будущем. Эти чувствительные моменты придется рано или поздно решать.
Можно предположить, что в ШОС заработает клиринговый механизм. Но не станет ли валютой клиринга все тот же доллар? Ведь экономисты и люди, которые будут заниматься новой финансовой архитектурой ШОС, относятся к разным экономическим научным школам и им предстоит договариваться. Как совместить различные подходы, устремления, интересы? Экономистам, воспитанным на либеральных учебниках, очень сложно вернуться даже к намекам на советский финансовый опыт. Они найдут сотни причин для аргументации невозврата к прошлому. Как смешать представителей этих разных школ и привести их к выработке единого знаменателя? Можно представить, сколько проектов обрушится на головы глав государств-участниц ШОС. Все это может в конце концов превратиться в бессмысленный финансовый долгострой. Или в конечном итоге мы снова придем к «привычному и проверенному» средству платежа — доллару. Был же уже объявлен «конец истории», и в итоге нам декларировалось, что человечество не придумало ничего лучшего, чем капитализм. Сейчас этот вопрос судьбоносный для наших обществ и будущего планеты. Не направить ли усилия экспертов на поиск нестандартных креативных финансовых решений? Идеологическая зашоренность не должна стать тормозом для движения вперед. В наше время существует масса финансовых инструментов, в том числе и цифровых. И народы, с надеждой взирающие на создание нового мирового порядка, на агонию опостылевшей западной капсистемы, воскликнут: здравомыслящие экономисты всех школ и учений — объединяйтесь! Рождается экономика бессмертия…