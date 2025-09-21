На пороге экономики бессмертия: доллар больше не может служить финансовым компасом для человечества

Можно предположить, что в ШОС заработает клиринговый механизм. Но не станет ли валютой клиринга все тот же доллар? Ведь экономисты и люди, которые будут заниматься новой финансовой архитектурой ШОС, относятся к разным экономическим научным школам и им предстоит договариваться. Как совместить различные подходы, устремления, интересы? Экономистам, воспитанным на либеральных учебниках, очень сложно вернуться даже к намекам на советский финансовый опыт. Они найдут сотни причин для аргументации невозврата к прошлому. Как смешать представителей этих разных школ и привести их к выработке единого знаменателя? Можно представить, сколько проектов обрушится на головы глав государств-участниц ШОС. Все это может в конце концов превратиться в бессмысленный финансовый долгострой. Или в конечном итоге мы снова придем к «привычному и проверенному» средству платежа — доллару. Был же уже объявлен «конец истории», и в итоге нам декларировалось, что человечество не придумало ничего лучшего, чем капитализм. Сейчас этот вопрос судьбоносный для наших обществ и будущего планеты. Не направить ли усилия экспертов на поиск нестандартных креативных финансовых решений? Идеологическая зашоренность не должна стать тормозом для движения вперед. В наше время существует масса финансовых инструментов, в том числе и цифровых. И народы, с надеждой взирающие на создание нового мирового порядка, на агонию опостылевшей западной капсистемы, воскликнут: здравомыслящие экономисты всех школ и учений — объединяйтесь! Рождается экономика бессмертия…