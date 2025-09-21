Рост зарплат — задача для всех. Селиверстов о доходах бюджетников и новых подходах

«Бюджетники оттуда выпадать тоже, конечно, не должны. Поэтому предусматривается этот рост и для бюджетников. Но здесь, помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя. Имеется в виду какая-то оптимизация своих расходов, экономия. Не надо допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек. То есть вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий», — сказал Юрий Селиверстов.