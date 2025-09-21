Рост зарплат — задача для всех. Селиверстов о доходах бюджетников и новых подходах

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальный рост зарплаты — общая задача, в том числе и для бюджетников. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр финансов Юрий Селиверстов, сообщает БЕЛТА.
«Бюджетники оттуда выпадать тоже, конечно, не должны. Поэтому предусматривается этот рост и для бюджетников. Но здесь, помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя. Имеется в виду какая-то оптимизация своих расходов, экономия. Не надо допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек. То есть вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий», — сказал Юрий Селиверстов.
Министр финансов также отметил, что не стоит забывать и о внебюджетной деятельности. «Сегодня населению оказывается широкий комплекс услуг. И в том числе бюджетными организациями, и вопросы оказания дополнительных услуг. Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу», — добавил он.
Как отметил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Владислав Татаринович, на следующий год бюджет будет дефицитный. «Но параметры по размерам дефицита будут несколько ниже, чем первоначально утвержденные параметры на 2025 год. И самое главное, что под бюджетный дефицит тоже предусмотрены соответствующие источники», — пояснил он.
«Здесь не надо забывать требование главы государства, что все-таки нужно эффективно использовать бюджетные средства, экономить бюджетный рубль, где это возможно. Будут появляться какие-то резервы для возможности опережающего финансирования расходов — механизм достаточно гибкий», — отметил Владислав Татаринович. -0-