Министр финансов Селиверстов заявил про рост зарплат белорусов в 2026 году

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире телеканала СТВ анонсировал рост зарплат в 2026 году.
Говоря о перспективах в данном отношении, которые будут заложены в бюджете страны на 2026-й, Селиверстов отметил:
«Реальный рост заработной платы — это в целом общая задача. Ну, естественно, бюджетники оттуда выпадать тоже, конечно, не должны. Поэтому предусматривается этот рост и для бюджетников».
Вместе с тем министр добавили, что «помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя». Среди таковых он назвал как оптимизацию расходов, так и экономию.
«Не надо допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек. То есть сегодня вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий», — заявил Селиверстов.
Глава Минфина обратил внимание и на внебюджетную деятельность тех же бюджетных организаций — например, дополнительные услуги.
«Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу», — сказал министр.
Тем временем глава Генштаба опроверг глобальные проблемы в белорусской армии.
Еще глава Госстандарта Беларуси сравнила оливковое масло с рапсовым, назвав его пользу при болезнях сердца.
А замглавы Совета Республики сказал, для кого усилят налогообложение в Беларуси в 2026 году.
Здесь собрали все сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.