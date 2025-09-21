Ричмонд
Министр финансов Селиверстов заявил про рост зарплат белорусов в 2026 году

Глава Минфина Селиверстов анонсировал рост зарплат белорусов в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире телеканала СТВ анонсировал рост зарплат в 2026 году.

Говоря о перспективах в данном отношении, которые будут заложены в бюджете страны на 2026-й, Селиверстов отметил:

«Реальный рост заработной платы — это в целом общая задача. Ну, естественно, бюджетники оттуда выпадать тоже, конечно, не должны. Поэтому предусматривается этот рост и для бюджетников».

Вместе с тем министр добавили, что «помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя». Среди таковых он назвал как оптимизацию расходов, так и экономию.

«Не надо допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек. То есть сегодня вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий», — заявил Селиверстов.

Глава Минфина обратил внимание и на внебюджетную деятельность тех же бюджетных организаций — например, дополнительные услуги.

«Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу», — сказал министр.

