Названы самые популярные районы Подмосковья у покупателей новостроек

Москва по-прежнему — очень дорогой город для покупателей жилья А ближайшие территории несколько дешевле. На первичном рынке жилой недвижимости Подмосковья по итогам семи месяцев 2025 года было заключено 26,8 тысячи сделок. Лидерами по продажам стали Мытищи, Красногорск и Ленинский городской округ. Таковы данные bnMAP.pro и Level Group, которые аналитики предоставили по просьбе «МК».
В компании уточнили, что за семь месяцев 2025 года в Московской области было совершено 26865 сделок, что на 6,4% меньше показателей 2024 года (28696 сделок). Основной объем продаж квартир (68%) пришелся на топ-пять районов Подмосковья.
Самые активные сделки отмечены в новостройках городского округа Мытищи, доля которого в общей структуре продаж составила 21%. Здесь их было совершено 5729, а стоимость квадратного метра составила 203 тысяч рублей в среднем.
Далее следует Красногорский городской округ. За первые семь месяцев 2025 года в городе было заключено 5536 сделок. Доля в общей структуре продаж составила 21%. На территории округа продается жилье со средней стоимостью квадрата в 246 тысяч рублей.
В тройку лидеров вошел Ленинский городской округ с долей в 13%, покупатели заключили здесь 3449 сделок. В продаже находятся дома со средней ценой в 192 тысячи рублей.
Замыкают топ-5 районов Московской области по продажам Люберцы с долей 7% и Балашиха с долей 6%. В этих округах было совершенно 1759 и 1730 сделок соответственно. В Люберцах средняя цена «квадрата» составляет 223 тысячи рублей. В Балашихе — 189 тысяч рублей за квадратный метр.