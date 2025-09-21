Названы самые популярные районы Подмосковья у покупателей новостроек

Москва по-прежнему — очень дорогой город для покупателей жилья А ближайшие территории несколько дешевле. На первичном рынке жилой недвижимости Подмосковья по итогам семи месяцев 2025 года было заключено 26,8 тысячи сделок. Лидерами по продажам стали Мытищи, Красногорск и Ленинский городской округ. Таковы данные bnMAP.pro и Level Group, которые аналитики предоставили по просьбе «МК».