Названа скрытая угроза, из-за которой бензобак может стать бомбой замедленного действия

В интервью порталу эксперт пояснил, что подобная ситуация часто возникает из-за появления микротрещин в деталях топливоподачи или деформации уплотнительных элементов. Он привёл примеры, когда горючее, находящееся под высоким давлением, просачивалось на поверхность разогретого выпускного коллектора, что служило причиной пожара и мощного хлопка.
Также Попов оспорил распространённое мнение о повышенной опасности машин, оснащённых газовыми установками, заявив, что традиционное топливо представляет сопоставимую угрозу.
«Бензин не менее опасен, чем газ», — заключил эксперт.
