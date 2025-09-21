«Результаты превысили ожидания». Снопков о сотрудничестве Беларуси и Китая

По словам первого заместителя премьер-министра, главы Беларуси и Китая дали импульс дальнейшему сотрудничеству в инновациях, которые будут внедряться на практике. «Инновация тогда инновация, когда она внедрена. Когда не внедрена — это просто научно-исследовательская работа. Мы убедились, что сегодня совместными усилиями китайских и белорусских друзей мы реализовываем именно инновации. То есть то, что внедряется в практическую жизнь в различных отраслях», — сказал Николай Снопков.