«Результаты превысили ожидания». Снопков о сотрудничестве Беларуси и Китая

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам двух лет результаты сотрудничества Беларуси и Китая превысили ожидания. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, какую оценку можно дать сотрудничеству Беларуси и Китая по итогам двух лет, Николай Снопков отметил: «Результаты на самом деле превысили ожидания».
По словам первого заместителя премьер-министра, главы Беларуси и Китая дали импульс дальнейшему сотрудничеству в инновациях, которые будут внедряться на практике. «Инновация тогда инновация, когда она внедрена. Когда не внедрена — это просто научно-исследовательская работа. Мы убедились, что сегодня совместными усилиями китайских и белорусских друзей мы реализовываем именно инновации. То есть то, что внедряется в практическую жизнь в различных отраслях», — сказал Николай Снопков.
«Именно технологии будут основой, базой следующих двух лет промышленной кооперации. Так получилось, что мы фактически на эту удобренную почву будем садить новые, с позволения сказать, ростки промышленной кооперации уже в следующие два года и в последующем. То есть объединение технологий и промышленной кооперации, в принципе, тот результат, который мы хотим достигнуть во взаимодействии с китайскими коллегами», — отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси.
Отвечая на вопрос, на разработки в каких сферах стоит сделать акцент, Николай Снопков сказал: «Дополнительный импульс следует сделать по искусственному интеллекту. Это, наверное, самая чувствительная, самая сложная и самая перспективная тема. То, что касается, по большому счету, всех остальных направлений — биотехнологии, нано- (технологии. — Прим. БЕЛТА), новые материалы, авиастроение, беспилотные аппараты и так далее, по большому счету, мы видим нормальное поступательное сотрудничество и создание продукта».
Первый заместитель премьера-министра Беларуси дополнил, что в сфере искусственного интеллекта Китай находится впереди планеты всей. «Здесь очень важно будет позаимствовать опыт, наработки и алгоритмы Китайской Народной Республики», — заключил Николай Снопков. -0-