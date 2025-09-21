Снопков: стержневая направленность ШОС элегантно трансформировалась в экономическое сотрудничество

Отвечая на вопрос, нужна ли кооперация в инновациях в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества, Николай Снопков отметил: «Без инноваций невозможно развитие. Это, мне кажется, уже закон. Инновация в классическом понимании — это новое, внедренное. Мы, в принципе, не можем жить на старом багаже. Мы всегда должны идти вперед, создавать новое и внедрять его. Потому что без этого мы не выиграем усиливающиеся конкуренции в мире по всем направлениям. На мой взгляд, с точки зрения устойчивости экономической в Шанхайской организации сотрудничества инновации должны стоять пунктом номер один».