Снопков: стержневая направленность ШОС элегантно трансформировалась в экономическое сотрудничество

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стержневая направленность ШОС элегантно трансформировалась в экономическое сотрудничество. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, нужна ли кооперация в инновациях в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества, Николай Снопков отметил: «Без инноваций невозможно развитие. Это, мне кажется, уже закон. Инновация в классическом понимании — это новое, внедренное. Мы, в принципе, не можем жить на старом багаже. Мы всегда должны идти вперед, создавать новое и внедрять его. Потому что без этого мы не выиграем усиливающиеся конкуренции в мире по всем направлениям. На мой взгляд, с точки зрения устойчивости экономической в Шанхайской организации сотрудничества инновации должны стоять пунктом номер один».
«Мы видим сегодня, как несколько трансформировалась стержневая направленность организации. Она ведь была создана с точки зрения безопасности. А сегодня она элегантно трансформируется не только в безопасность, но и в экономическое сотрудничество. Этому способствует и внешняя агрессивная среда, и жесткие какие-то действия со стороны сильных мира сего, западных стран», — сказал первый заместитель премьер-министра Беларуси.
В заключение Николай Снопков отметил, что данностью является то, что страны, находящиеся и взаимодействующие в рамках ШОС, должны вместе работать с инновациями для их внедрения в своих странах и для сохранения конкурентоспособности. -0-