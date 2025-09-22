Один из банков снижает ставки по ипотеке

Сниженная ипотечная ставка начнет действовать с 23 сентября.
С 23 сентября банк «Дом.РФ» снизит процентные ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один пункт — минимальная ставка составит 20% годовых. Об этом сообщает в пресс-служба кредитной организации.
«С 23 сентября 2025 года банк “Дом.РФ” снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка — 20,2% годовых», — сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
Заместитель председателя правления банка Алексей Косяков подчеркнул, что это уже второе снижение ставок за последние месяцы: предыдущая корректировка произошла в августе. В кредитной организации напомнили, что максимальная сумма ипотеки на первичном рынке составляет 50 миллионов рублей, а минимальный первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования может достигать 30 лет.
Снижение ставок по рыночной ипотеке в банке «Дом.РФ» происходит на фоне аналогичных изменений в других крупных кредитных организациях. Ранее Сбербанк также уменьшил ставки по ипотеке после решения Центробанка РФ снизить ключевую ставку до 17% годовых. Эти меры направлены на повышение доступности жилищного кредитования на первичном и вторичном рынке.