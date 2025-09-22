Один из банков снижает ставки по ипотеке

Заместитель председателя правления банка Алексей Косяков подчеркнул, что это уже второе снижение ставок за последние месяцы: предыдущая корректировка произошла в августе. В кредитной организации напомнили, что максимальная сумма ипотеки на первичном рынке составляет 50 миллионов рублей, а минимальный первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования может достигать 30 лет.