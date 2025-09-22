В Совфеде придумали, как поддержать бизнес за счет бюджета

В СовФеде предложили оставить дивиденды компаниям.
Совет Федерации предложил разрешить компаниям с государственным участием не перечислять в федеральный бюджет дивиденды, которые обычно выплачиваются государству как акционеру. Вместо этого эти средства будут оставаться в распоряжении самих предприятий для реализации инвестиционных программ. Об этом сообщает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.
«Средства крупнейших участников рынка будут направляться на развитие бизнеса, новые проекты, погашение издержек и так далее. При этом важно понимать, что интересы частных инвесторов затронуты не будут, речь идет только о дивидендах, которые были бы выплачены акционеру-государству», — приводит газета «Известия» слова сенатора.
Как уточнил Федоров, мера рассчитана на поддержку экономики России и ее ключевых отраслей — нефтегазовой, банковской, транспортной. Ранее принятые решения по увеличению выплат государственных компаний в бюджет, по мнению сенатора, сдерживали их инвестиционную активность. Предполагается, что изменение порядка распределения прибыли позволит ускорить модернизацию производственных мощностей и поддержать занятость в регионах.
В 2024 году «Роснефть» направила акционерам 542 млрд рублей дивидендов, формируя выплаты за счет прибыльных проектов и ориентируясь при планировании бюджета на цену нефти в $45 за баррель. Глава компании Игорь Сечин подчеркивал необходимость инвестиций в стратегические проекты, такие как «Восток ойл» и «Сахалин-1», для которых предусмотрен особый налоговый режим.