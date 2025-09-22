В Совфеде придумали, как поддержать бизнес за счет бюджета

Совет Федерации предложил разрешить компаниям с государственным участием не перечислять в федеральный бюджет дивиденды, которые обычно выплачиваются государству как акционеру. Вместо этого эти средства будут оставаться в распоряжении самих предприятий для реализации инвестиционных программ. Об этом сообщает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.