В Москве обновлен рекорд предложения на рынке элитного жилья

Объем элитной недвижимости вырос на 26%
Объем предложения на первичном рынке элитной недвижимости Москвы в сентябре 2025 года достиг рекордных 89,9 тыс. квадратных метров. Это на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики девелоперской компании Tekta Group. По их данным, основную часть предложения составляют квартиры (80%), а на апартаменты приходится 20%.
«В сегменте квартир средневзвешенная цена квадратного метра достигла 3,46 млн рублей, что на 22,8% выше уровня сентября 2024 года. Для апартаментов средняя стоимость остается стабильной и составляет 2,44 млн рублей за квадратный метр, изменение за год — минус 0,1%», — пояснили в Tekta Group. Информацию передают «Известия».
Эксперты компании также отмечают разнонаправленную динамику в премиальном сегменте. Объем доступного жилья здесь за год сократился на 5%, при этом доля квартир в структуре предложения увеличилась до 90%, а апартаментов — снизилась до 10%. При этом средняя цена за квадратный метр премиального жилья выросла сразу на 31,8% и теперь составляет 1,43 млн рублей. Специалисты связывают рост стоимости с ограниченным предложением и высоким спросом на объекты с улучшенными характеристиками.
Ранее на вторичном рынке недвижимости в Перми также фиксировался рост цен на фоне снижения интереса к покупке квартир: за полгода стоимость квадратного метра увеличилась на 9% и достигла 83,6 тысячи рублей. Эксперты связывали это с дефицитом предложения и активностью инвесторов, что аналогично тенденциям на московском рынке, где ограниченное предложение и высокий спрос также способствуют росту цен.