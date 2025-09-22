В Москве обновлен рекорд предложения на рынке элитного жилья

Эксперты компании также отмечают разнонаправленную динамику в премиальном сегменте. Объем доступного жилья здесь за год сократился на 5%, при этом доля квартир в структуре предложения увеличилась до 90%, а апартаментов — снизилась до 10%. При этом средняя цена за квадратный метр премиального жилья выросла сразу на 31,8% и теперь составляет 1,43 млн рублей. Специалисты связывают рост стоимости с ограниченным предложением и высоким спросом на объекты с улучшенными характеристиками.