В Госдуме объяснили острый дефицит врачей и учителей: на проблему взглянули в новом свете

В России предложили ограничить зарплаты директорам школ и главврачам — не более чем в два раза выше зарплат сотрудников. С таким обращением к премьеру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. Об этом с ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
В письме отмечается, что зарплата руководителей медицинских и средних образовательных учреждений не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%. Дальнейший рост заработка руководителей допускается, но только в том случае, если растут средние заработки у коллектива, а не в случае увеличения персональных стимулирующих выплат.
Сейчас, утверждает Миронов, директора и главврачи получают много, выписывая себе различные премии, а вот члены коллектива даже с учетом надбавок зарабатывают мало.
«Во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров», — заключил политик.
Ранее Миронов заявил, что фельдшерам и акушерам, которые будут выполнять функции врачей, нужно платить такую зарплату, которая бы соответствовала проделанной работе, а не «символическую надбавку».
Росстат же еще в прошлом году отчитывался — размер средней зарплаты врачей в январе-июне 2024 года превысил 100 тысяч рублей. Больше всех зарабатывают врачи на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 300 тысяч рублей). До 250 тысяч получают врачи в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке.