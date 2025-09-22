В Госдуме объяснили острый дефицит врачей и учителей: на проблему взглянули в новом свете

Росстат же еще в прошлом году отчитывался — размер средней зарплаты врачей в январе-июне 2024 года превысил 100 тысяч рублей. Больше всех зарабатывают врачи на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 300 тысяч рублей). До 250 тысяч получают врачи в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке.