Наказание за повреждения садков потребовали ужесточить в России

Рыбоводные хозяйства борются с хищением.
В России необходимо ужесточить ответственность за умышленное повреждение рыбоводной инфраструктуры, так как текущие штрафы не покрывают многомиллионные убытки бизнеса. С таким предложением выступила отраслевая ассоциация.
«Текущая правовая практика не учитывает реальных масштабов ущерба. Правоохранители оценивают повреждения садков лишь в несколько десятков тысяч рублей, тогда как для бизнеса потери достигают миллионов из-за утраты ценных пород рыбы (лососевых, осетровых, гребешков) и остановки производства», — говорится в письме Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) в адрес министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Его цитирует «Коммерсант».
Так, в феврале 2025 года в Карелии неизвестные разрезали садки форелевого хозяйства на Ладожском озере, выпустив 50 тонн рыбы. Компания оценила ущерб в 30 млн рублей, но правоохранители квалифицировали инцидент как административное нарушение из-за «незначительного» материального ущерба (10 тысяч рублей — стоимость поврежденных сеток).
ВАРПЭ предлагает либо изменить статью 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), включив в ущерб стоимость утраченной рыбы, либо скорректировать статью 158 УК РФ («Кража»), признав акватории местами хранения материальных ценностей. Это позволит привлекать злоумышленников к уголовной ответственности.
В Минсельхозе и Росрыболовстве поддержали инициативу, отметив необходимость усиления защиты аквакультурных хозяйств. Альтернативой ужесточению наказаний эксперты называют разработку специальных методик расчета ущерба для отрасли и усиление физической охраны объектов.
Вопросы ущерба и ответственности в рыбной отрасли не раз становились предметом разбирательств. В августе 2025 года Генпрокуратура России подала иск к рыболовецкому колхозу «Восток-1» на сумму более 37,6 млрд рублей за незаконную добычу водных биоресурсов и фиктивные сделки, а ранее суд ЯНАО обязал подрядчика вернуть «Горковскому рыбозаводу» почти 10 млн рублей за неоказанные услуги.