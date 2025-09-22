Наказание за повреждения садков потребовали ужесточить в России

Вопросы ущерба и ответственности в рыбной отрасли не раз становились предметом разбирательств. В августе 2025 года Генпрокуратура России подала иск к рыболовецкому колхозу «Восток-1» на сумму более 37,6 млрд рублей за незаконную добычу водных биоресурсов и фиктивные сделки, а ранее суд ЯНАО обязал подрядчика вернуть «Горковскому рыбозаводу» почти 10 млн рублей за неоказанные услуги.