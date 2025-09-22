Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставки бензина в Крым будут возобновлены

Из-за погодных условий сложился сбой поставок бензина в Крым.

Источник: с ТГ-канала Юрия Гоцанюка

Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.

По данным регионального Правительства, ситуация с поставками топлива в Крым в ближайшие дни стабилизируется.

В начале недели ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92.

«Правительство Крыма держит ситуацию на постоянном контроле и предпринимает все необходимые меры для обеспечения региона топливом», — написал Юрий Гоцанюк.