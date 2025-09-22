Поставки бензина в Крым будут возобновлены

Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.
По данным регионального Правительства, ситуация с поставками топлива в Крым в ближайшие дни стабилизируется.
В начале недели ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92.
«Правительство Крыма держит ситуацию на постоянном контроле и предпринимает все необходимые меры для обеспечения региона топливом», — написал Юрий Гоцанюк.