В центре Омска продают банный комплекс за 95 миллионов

Объект, который уже не первый год привлекает внимание потенциальных инвесторов, вновь появился в базе объявлений на популярной площадке «Авито».
Бизнес-актив включает в себя внушительный комплекс площадью 1400 квадратных метров. На территории располагаются 13 комфортабельных гостиничных номеров и 5 банных помещений различной вместимости — от 4 до 20 человек. Владельцы позиционируют объект как готовый рентабельный бизнес, готовый к немедленной эксплуатации.
Примечательно, что это не первая попытка продать комплекс. История продаж объекта демонстрирует интересную динамику цен. Если в 2023 году владельцы запрашивали за «Оазис» 110 миллионов рублей, а в 2024 году подняли стоимость до 130 миллионов, то сейчас цена снизилась до 95 миллионов рублей.