В центре Омска продают банный комплекс за 95 миллионов

Примечательно, что это не первая попытка продать комплекс. История продаж объекта демонстрирует интересную динамику цен. Если в 2023 году владельцы запрашивали за «Оазис» 110 миллионов рублей, а в 2024 году подняли стоимость до 130 миллионов, то сейчас цена снизилась до 95 миллионов рублей.