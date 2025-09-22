Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Асяева: В октябре курс доллара может вырасти до 105 рублей

Эксперт рассказала о возможных последствиях негативных факторов экономики для рубля.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара может вырасти до 105 рублей в октябре 2025 года. Такой прогноз дала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.

«В октябре рубль будет колебаться в широком диапазоне 90−105 за доллар», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Асяеву. Факторами, которые должны определить изменение курса рубля, названы динамика экспортных поступлений, внешнеполитическая конъюнктура и эффективность валютного регулирования Банка России.

Ранее генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева заявила, что России не грозит апокалиптический сценарий с курсом доллара выше 110 рублей до конца года. По ее оценкам, американская валюта будет стоить в пределах 82−87 рублей в 2025 году.

Напомним, в сентябре Центральный Банк понизил ключевую ставку до 17%. Такое решение не окажет сильного влияния на курс рубля, считает генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.