Доцент Асяева: В октябре курс доллара может вырасти до 105 рублей

Ранее генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева заявила, что России не грозит апокалиптический сценарий с курсом доллара выше 110 рублей до конца года. По ее оценкам, американская валюта будет стоить в пределах 82−87 рублей в 2025 году.