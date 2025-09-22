В Пермском крае построят новую дорогу от Восточного обхода к Фролам

Строительство новой автодороги от Восточного обхода до Фролов запланировали в Пермском крае, сообщает «Новый компаньон».
Съезд с Восточного обхода к деревне Плешки и селу Фролы проложат рядом с участком ЖК «Новая Пермь». Автомобильная дорога будет двухполосной — по 3,5 метра шириной в каждую сторону, общая протяжённость составит 0,31 км.
До конца 2025 ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования» подготовят документацию по планировке территории. Площадь реализуемого участка составляет около 92 тысяч кв. м. В зону будущего строительства попали 24 земельных участка.
Напомним, на Восточном обходе Перми продолжается ремонт дороги. Недавно был открыт для движения большой участок в районе Чусовского моста. Теперь водители могут выезжать направо с улицы Цимлянской.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 20 сентября начался ремонт путепровода на улице Монастырской. На время работ проезд будет закрыт. Автомобилистам рекомендуют объезжать участок по улице Максима Горького.