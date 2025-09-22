В Пермском крае построят новую дорогу от Восточного обхода к Фролам

Съезд с Восточного обхода к деревне Плешки и селу Фролы проложат рядом с участком ЖК «Новая Пермь». Автомобильная дорога будет двухполосной — по 3,5 метра шириной в каждую сторону, общая протяжённость составит 0,31 км.