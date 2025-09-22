Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина сказал, за счет чего может вырасти зарплата белорусов в 2026

Министр финансов пояснил, за счет чего может увеличиться заработная плата белорусов в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Юрий Селиверстов в эфире телеканала СТВ сказал, за счет чего может вырасти зарплата белорусов в 2026 году.

Глава Минфина заявил про рост зарплат белорусов в 2026. Он уточнил: рост реальной заработной платы — это в целом общая задача, добавив, что бюджетники оттуда выпадать не должны.

— Но здесь, помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя. Имеется в виду какая-то оптимизация своих расходов, экономия, — обратил внимание министр финансов Беларуси.

Юрий Селиверстов заметил, что не следует допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек.

— То есть сегодня вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий. Ну и внебюджетная деятельность, — подчеркнул глава Минфина Беларуси.

По словам Селиверстова, про внебюджетную деятельность не следует забывать. Он отметил, что сегодня белорусам оказывается широкий комплекс услуг.

— И в том числе бюджетными организациями, и вопросы оказания дополнительных услуг. Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу, — акцентировал внимание Юрий Селиверстов.

Ранее мы писали, что МВД Беларуси запустило чат-бот в Telegram для связи с милицией.

Тем временем белорусские врачи рассказали о таблетках от давления: в какое время суток принимать, почему приходится долго подбирать и принимать сразу несколько, как снизить давление без лекарств.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.