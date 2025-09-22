Глава Минфина сказал, за счет чего может вырасти зарплата белорусов в 2026

Министр финансов Юрий Селиверстов в эфире телеканала СТВ сказал, за счет чего может вырасти зарплата белорусов в 2026 году.
Глава Минфина заявил про рост зарплат белорусов в 2026. Он уточнил: рост реальной заработной платы — это в целом общая задача, добавив, что бюджетники оттуда выпадать не должны.
— Но здесь, помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя. Имеется в виду какая-то оптимизация своих расходов, экономия, — обратил внимание министр финансов Беларуси.
Юрий Селиверстов заметил, что не следует допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек.
— То есть сегодня вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий. Ну и внебюджетная деятельность, — подчеркнул глава Минфина Беларуси.
По словам Селиверстова, про внебюджетную деятельность не следует забывать. Он отметил, что сегодня белорусам оказывается широкий комплекс услуг.
— И в том числе бюджетными организациями, и вопросы оказания дополнительных услуг. Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу, — акцентировал внимание Юрий Селиверстов.
Ранее мы писали, что МВД Беларуси запустило чат-бот в Telegram для связи с милицией.
Тем временем белорусские врачи рассказали о таблетках от давления: в какое время суток принимать, почему приходится долго подбирать и принимать сразу несколько, как снизить давление без лекарств.
Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.