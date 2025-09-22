Ричмонд
Беларусь заняла второе место среди поставщиков водки в Китай, обогнав Россию

Беларусь оказалась на втором месте среди поставщиков водки в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь заняла второе место среди поставщиков водки в Китай, обогнав Россию. Подробности приводит портал Myfin.by со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Согласно данным, в период с января по июль 2025 года Китай импортировал из Беларуси водки на сумму 1,67 миллиона долларов. За аналогичный период 2024 года объем ввоза указанного алкогольного напитка составил 574 тысячи долларов.

В топ-5 поставщиков водки в 2025 году попали Швеция (8,11 миллиона долларов). На втором месте оказалась Беларусь (1,67 миллиона). Третье место заняла Россия (1,66 миллиона). Четвертой стала Италия (1,58 миллиона), а пятой — Индонезия (1,13 миллиона).

