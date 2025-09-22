Аэропорт Абхазии получил разрешение на авиасообщение с Уфой

Как отметил Теймураз Миквабия, в Абхазии делают большой упор на развитие транспорта, в том числе воздушного и «на текущий момент итоги абсолютно позитивные».
«У нас очень хороший контакт с российскими транспортными властями, выстраиваются взаимоотношения с различными регионами РФ. Уже есть ряд городов, по которым получено разрешение на авиасообщение. Так, есть разрешение на полеты в Уфу и Нальчик», — сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.
Ранее Башинформ сообщил о том, что международный аэропорт «Уфа» перейдёт на отечественное программное обеспечение.