Аэропорт Абхазии получил разрешение на авиасообщение с Уфой

Аэропорт Абхазии получил разрешение на авиасообщение с Уфой и Нальчиком. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

Источник: Башинформ

Как отметил Теймураз Миквабия, в Абхазии делают большой упор на развитие транспорта, в том числе воздушного и «на текущий момент итоги абсолютно позитивные».

«У нас очень хороший контакт с российскими транспортными властями, выстраиваются взаимоотношения с различными регионами РФ. Уже есть ряд городов, по которым получено разрешение на авиасообщение. Так, есть разрешение на полеты в Уфу и Нальчик», — сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

Ранее Башинформ сообщил о том, что международный аэропорт «Уфа» перейдёт на отечественное программное обеспечение.