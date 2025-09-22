Ричмонд
15 лет льгот: озвучены подробности нового режима на Дальнем Востоке

Единый режим преференций будет внедрен по поручению Путина, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В парламенте озвучили, как именно новый общий режим преференций для Дальнего Востока будет полезен гражданам. Как рассказал сенатор от Приморья Александр Ролик, ключевым является предложение предоставлять налоговые льготы инвесторам и резидентам на Дальнем Востоке и в Арктике сроком на 15 лет.

Также авторы проекта режима намерены отдавать приоритет по страховым взносам предприятиям, которые берут на работу жителей Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, планируется, что статус резидента можно будет получить через цифровые сервисы с обязательной оценкой проектов профильными ведомствами. Это упростит процедуру для бизнеса — сообщает «Парламентская газета».

По словам сенатора, в едином режиме в любом месте Дальнего Востока и Арктики можно будет автоматически заходить в проект и дальше получать льготы по меню в зависимости от специфики проекта. Для действующих резидентов будет гарантировано сохранение условий и льгот.

Минимальный порог инвестиций намерены установить в размере 10 миллионов рублей. Будет действовать ряд льгот — от пониженных страховых взносов до стабилизационных оговорок.

Также планируется предоставление земельных участков и инфраструктуры, применение режима свободной таможенной зоны, упрощенный порядок контроля и возможность использования иностранной рабочей силы без квот.

