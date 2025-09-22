Ричмонд
В России запускают биометрию для определения возраста покупателей

В России до конца года стартует пилотный проект по определению возраста при помощи биометрии для покупателей энергетических напитков.

В России до конца года стартует пилотный проект по определению возраста при помощи биометрии для покупателей энергетических напитков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией», — рассказал собеседник агентства.

По задумке, покупателю при помощи этой технологии не придется показывать паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. Процесс покупки будет реализован в онлайн-ритейле.

Не исключен вариант подтверждение возраста не только при получении заказа, но еще и на стадии его формирования. Так, отмечает источник, будет полностью исключена вероятность покупки продукции с возрастными ограничениями несовершеннолетними.

