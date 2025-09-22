Для кого из белорусов в 2026 году повысят налоги? В Совете Республики анонсировали изменения

Председатель комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович в эфире телеканала «СТВ» сообщил, что в проекте бюджета Беларуси на 2026 год заложена индексация ставок налогов и введение дополнительной ставки подоходного налога для граждан с высокими доходами. По его словам, такие меры должны «повысить справедливость налогообложения» в стране.