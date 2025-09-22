Для кого из белорусов в 2026 году повысят налоги? В Совете Республики анонсировали изменения

«…Речь идёт о том, что белорусские граждане, которые имеют доходы, которые превышают не просто средний уровень заработной платы по стране, а по нашим меркам высокие доходы … ввести (для них. — Прим. Ред.) дополнительную дифференциацию, дополнительную ставку подоходного налога», — заявил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что около 70% доходов бюджета обеспечивают именно налоги. Ставки, установленные в рублях, будут проиндексированы, а ключевым нововведением станет дифференциация подоходного налога. Конкретные параметры, которые определят уровень «высоких» доходов, в Совете Республики не уточнили.
Также планируется выровнять ставки транспортного налога для ИП и юридических лиц, поскольку во многих случаях они «осуществляют одинаковые виды деятельности», отметил Татаринович.
Минэкономики назвало 5 приоритетов соцэкономразвития Беларуси на 2026−2030 годы
Ранее министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь рассказал о приоритетах будущей программы социально-экономического развития страны на 2026−2030 годы перед началом заседания президиума Совета министров 18 сентября. Правительство рассматривает проект этой программы.
Ее основные положения определили еще в апреле, концепцию одобрил президент. Ключевые моменты не изменили, Чеботарь назвал пять основных приоритетов:
Арендное жилье. Качественные дороги. Вопросы цифровизации и технологичности. Сильные регионы. Туризм.
На развитие последнего нацелен указ президента № 329 о совершенствовании госуправления в сфере туризма, согласно которому Национальное агентство по туризму перешло в подчинение Совету министров.
Чеботарь сообщил, что правительство реализовало «принцип вертикализации»: все показатели и задачи будущей пятилетки распределили по программам и министрам. «Уже сейчас понятно, кто и что будет исполнять», — сказал Чеботарь.
Драйверами на 2026−2030 годы он назвал новые направления экономики и отраслей: например, робототехническую отрасль с поддержкой внедрения роботизации и автоматизации на предприятиях, развитие деревообрабатывающей промышленности.