Для кого из белорусов в 2026 году повысят налоги? В Совете Республики анонсировали изменения

Председатель комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович в эфире телеканала «СТВ» сообщил, что в проекте бюджета Беларуси на 2026 год заложена индексация ставок налогов и введение дополнительной ставки подоходного налога для граждан с высокими доходами. По его словам, такие меры должны «повысить справедливость налогообложения» в стране.

Источник: Смартпресс

«…Речь идёт о том, что белорусские граждане, которые имеют доходы, которые превышают не просто средний уровень заработной платы по стране, а по нашим меркам высокие доходы … ввести (для них. — Прим. Ред.) дополнительную дифференциацию, дополнительную ставку подоходного налога», — заявил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что около 70% доходов бюджета обеспечивают именно налоги. Ставки, установленные в рублях, будут проиндексированы, а ключевым нововведением станет дифференциация подоходного налога. Конкретные параметры, которые определят уровень «высоких» доходов, в Совете Республики не уточнили.

Кроме того, изменения затронут налог на недвижимость и транспортный налог. По словам парламентария, усиленное налогообложение коснётся владельцев жилья, которое по своим параметрам «превышает средние показатели» (опять же, что именно считать «средними параметрами», не уточнили).

Также планируется выровнять ставки транспортного налога для ИП и юридических лиц, поскольку во многих случаях они «осуществляют одинаковые виды деятельности», отметил Татаринович.

Минэкономики назвало 5 приоритетов соцэкономразвития Беларуси на 2026−2030 годы

Ранее министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь рассказал о приоритетах будущей программы социально-экономического развития страны на 2026−2030 годы перед началом заседания президиума Совета министров 18 сентября. Правительство рассматривает проект этой программы.

Ее основные положения определили еще в апреле, концепцию одобрил президент. Ключевые моменты не изменили, Чеботарь назвал пять основных приоритетов:

Арендное жилье. Качественные дороги. Вопросы цифровизации и технологичности. Сильные регионы. Туризм.

На развитие последнего нацелен указ президента № 329 о совершенствовании госуправления в сфере туризма, согласно которому Национальное агентство по туризму перешло в подчинение Совету министров.

Чеботарь сообщил, что правительство реализовало «принцип вертикализации»: все показатели и задачи будущей пятилетки распределили по программам и министрам. «Уже сейчас понятно, кто и что будет исполнять», — сказал Чеботарь.

Драйверами на 2026−2030 годы он назвал новые направления экономики и отраслей: например, робототехническую отрасль с поддержкой внедрения роботизации и автоматизации на предприятиях, развитие деревообрабатывающей промышленности.