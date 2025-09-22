Ричмонд
Самарцы отметили рост цен на сахар

В Самаре показали, как изменились цены в середине сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области местные жители заметили резкий скачок цен на сахар в магазинах. В основном, изменения связаны со сменой сезонов. Самарастат представил подробный отчет.

Сезон заготовок продолжается. Хозяйки массово скупают сахар для консервации. По данным управления, в середине сентября существенных скачков в магазинах не наблюдается. Изменения коснулись сливочного масла (+1,23%), консервы овощные для детского питания (+1,20%), морковь (-10,08%), свекла столовая (-12,44%), лук репчатый (-6,40%), яблоки (-2,85%).