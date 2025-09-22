Суды подтвердили картельный сговор среди поставщиков медизделий в Хабаровском крае

Установлено, что данные организации осуществляли поставки медицинских товаров в учреждения здравоохранения Дальнего Востока по завышенным ценам, сообщает ИА AmurMedia.
Общая начальная максимальная цена контракта, охваченная данным сговором, составила более 400 млн рублей.
Несмотря на решение антимонопольного органа, указанные организации подали судебные иски, не согласившись с выявленными нарушениями. Однако решением Арбитражного суда Хабаровского края, оставленным без изменения Шестым арбитражным апелляционным судом, была подтверждена законность принятого решения Хабаровского УФАС России.
Как сообщает пресс-служба хабаровского УФАС, в отношении организаций уже возбуждено дело об административном правонарушении, в настоящее время проводится административное расследование. В случае установления вины лица будут подвергнуты финансовым санкциям в виде оборотных штрафов.
Хабаровское УФАС России вновь напоминает, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства остаётся одним из приоритетных направлений в его деятельности, направленным на создание честной и конкурентной среды для всех участников рынка.