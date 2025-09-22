Ричмонд
«КТЖ-Грузовые перевозки» оштрафовали на 1,4 млрд тенге из-за аффилированных компаний

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» было оштрафовано более чем на 1,4 млрд тенге, передает NUR.KZ.

По данным агентства, завершено расследование в отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции. Сообщается, что основанием для его проведения стали обращения экспедиторов Казахстана и Кыргызстана, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.

«В ходе расследования установлено, что ТОО “КТЖ-Грузовые перевозки” при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям — АО “KTZ Express” и АО “КедентрансСервис”, создавая тем самым препятствия для деятельности частных экспедиторских организаций. Указанные действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением со стороны ТОО “КТЖ-Грузовые перевозки”, — заявили в агентстве.

В итоге, еще в августе на компанию был наложен штраф на сумму 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета. После этого, уже в сентябре, суд Астаны оставил решение первой инстанции без изменений.