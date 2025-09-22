Кредиты, долги, еда, коммуналка: как тратят деньги казахстанцы в 2025 году

Кызылординская область показывает одну из самых высоких долей расходов на продовольствие (556 804 тенге) и в то же время очень крупную долговую нагрузку (129 014 тенге). Это может свидетельствовать о том, что люди вынуждены брать кредиты даже на базовые нужды.