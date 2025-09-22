В Азербайджане агрессивный буйвол напал на кондитерскую

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как агрессивно настроенный буйвол рогами выбивает стеклянную стену и дверь и врывается в заведение. Сотрудники бросились бежать, буйвол побежал за ними, попутно разбивая витрины. На фоне слышны крики и звуки бьющихся предметов.