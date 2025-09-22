Ричмонд
В Азербайджане агрессивный буйвол напал на кондитерскую

Животное рогами выбило стеклянную дверь и ворвалось в заведение.

Источник: Аргументы и факты

В Азербайджане буйвол напал на кондитерскую.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Гянджа на улице Исмета Гаибова 20 сентября.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как агрессивно настроенный буйвол рогами выбивает стеклянную стену и дверь и врывается в заведение. Сотрудники бросились бежать, буйвол побежал за ними, попутно разбивая витрины. На фоне слышны крики и звуки бьющихся предметов.

Сообщается о нескольких пострадавших в результате происшествия.

Ранее на Бали обезъяна напала на 12-летнюю девочку и прокусила ей шею.