В Азербайджане агрессивный буйвол напал на кондитерскую

В Азербайджане буйвол напал на кондитерскую.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Гянджа на улице Исмета Гаибова 20 сентября.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как агрессивно настроенный буйвол рогами выбивает стеклянную стену и дверь и врывается в заведение. Сотрудники бросились бежать, буйвол побежал за ними, попутно разбивая витрины. На фоне слышны крики и звуки бьющихся предметов.
Сообщается о нескольких пострадавших в результате происшествия.
Ранее на Бали обезъяна напала на 12-летнюю девочку и прокусила ей шею.