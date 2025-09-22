Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым

Как отметили специалисты, во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако средняя зарплата не всегда точно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Медианная зарплата считается более точным показателем. Это значение, которое находится посередине всех зарплат сотрудников определенной группы.